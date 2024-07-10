Стало известно, сколько стран выстроилось в очередь на вступление в БРИКС Матвиенко: в очереди на вступление в БРИКС находятся 24 страны

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В очереди на присоединение к БРИКС в настоящий момент находятся 24 страны, сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в эфире телеканала «Россия 24». В связи с этим она призвала выработать критерии для новых кандидатов. По словам Матвиенко, БРИКС — это не клуб по интересам, а сообщество единомышленников, взгляды которых на геополитику должны совпадать.

Посмотрите, 24 страны сейчас, если я не ошибаюсь, стоят в очереди, чтобы стать членами БРИКС <...>. Это не клуб по интересам, это объединение единомышленников, у которых совпадают взгляды на развитие международных отношений, роль ООН, которые против вмешательства в суверенные дела любого государства, которые за то, чтобы работали международные законы, а не кем-то придуманные правила, — заявила Матвиенко.

Как ранее писала газета Foreign Policy, пополнение состава БРИКС такими странами, как Таиланд и Малайзия, должно насторожить Соединенные Штаты. По мнению журналистов, при таком раскладе в объединении появятся представители стратегически важного региона — Юго-Восточной Азии. Как считают авторы материла, страны Глобального Юга в большей мере нельзя назвать противниками Белого дома. Однако эти государства имеют свои мотивы для вступления в БРИКС.