Стало известно, сколько школьников обеспечат горячим питанием в 2023 году Голикова: 7,7 млн школьников обеспечат горячим питанием с 1 сентября

Все ученики начальных классов будут обеспечены горячим питанием с начала учебного года, сообщила РИА Новости вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Речь идет о 7,7 миллиона школьников, уточнила она.

Таким образом, с 1 сентября 2023 года будет обеспечен 100% охват учеников начальных классов государственных и муниципальных школ горячим питанием — а это около 7,7 миллиона наших ребят, — сообщила Голикова.

За три прошедших года число школ с нарушениями качества и безопасности пищи сократилось в семь раз, добавила она. Количество пищевых отходов тем временем уменьшилось с 50 до 6%, что можно считать улучшением качества горячего питания в школах, указала вице-премьер.