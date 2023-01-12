Стало известно, сколько россиян зависят от выплат государства Росстат: треть россиян зависима от выплат государства

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Около 45% граждан России живут на зарплату, 33% получают выплаты от государства, а каждый четвертый является иждивенцем, о предпринимательских доходах сообщили 2%, передает РБК со ссылкой на данные Росстата по итогам переписи населения, прошедшей в 2021 году. Тогда источник своих доходов раскрыли 128,6 млн опрошенных.

Основную часть живущих на зарплату составляют россияне в возрасте 20–59 лет (порядка 90% всей категории), а от пособий зависят главным образом пожилые пенсионеры — на возрастную группу старше 60 лет приходится почти 70% категории. Выплаты также получают безработные, беременные и люди, находящиеся на социальном пособии.

С 1 января 2023 года в новых субъектах России действует тот же МРОТ, что и в других регионах России, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Таким образом, объем минимального размера оплаты труда составит 16 242 рубля. С помощью фиксации МРОТ власти получат возможность оценивать размеры финансовой помощи семьям.

Ранее депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о ежегодной выплате в размере 75 тысяч рублей ветеранам ВОВ ко Дню Победы, следует из документа, опубликованного членом фракции либерально-демократического объединения Ярославом Ниловым. Представители партийного объединения предложили выплачивать данную сумму не только участникам, но и инвалидом ВОВ, лицам, награжденным знаками «Житель блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя», а также вдовам военных, погибших в ходе войны.