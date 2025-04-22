Стало известно, сколько россиян погибли за неделю из-за атак ВСУ Мирошник: 15 мирных жителей погибли за неделю из-за атак ВСУ

Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru

Из-за атак ВСУ за неделю погибли 15 мирных жителей, в том числе двое детей, заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, более 80 человек пострадали.

Ранены 83 человека, в том числе пять несовершеннолетних, погибли 15 человек, в том числе двое несовершеннолетних, — сказал Мирошник.

Посол отметил, что в среднем за сутки фиксировалось до 300 прилетов боеприпасов. Больше всего пострадавших в ЛДНР, Курской, Белгородской и Херсонской областях. Мирошник добавил, что во время пасхального перемирия ВСУ интенсивно наносили удары с беспилотников.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что средства ПВО сбили 10 украинских беспилотников в трех российских регионах. В частности, пять БПЛА уничтожили в Крыму, три — в Белгородской области и два — в Орловской области.

До этого в ведомстве заявили, что украинские военные за ночь 20 апреля совершили более 400 обстрелов позиций российских войск, а также нанесли свыше 900 ударов с помощью беспилотников, несмотря на объявленное пасхальное перемирие. Там уточнили, что ВСУ применили 48 беспилотников самолетного типа, в том числе один направили на территорию Крыма. По данным Минобороны, под огнем оказались населенные пункты в Брянской, Курской и Белгородской областях.