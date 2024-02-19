Стало известно, сколько россиян подписали контракты с ВС РФ с 1 января Медведев: с 1 января на службу для участия в СВО принято 53 тысячи человек

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вооруженные силы России с 1 января приняли на службу для участия в СВО 53 тысячи человек, заявил зампред Совета безопасности страны Дмитрий Медведев на совещании с главами регионов в Грозном. По его словам, которые приводит ТАСС, процесс идет неплохо.

По данным Министерства обороны, в целом по стране с 1 января в интересах объединенной группировки войск принято на военную службу более 53 тысяч человек. В целом процесс идет неплохо, — сказал Медведев.

Ранее Медведев на встрече с добровольцами и чеченскими командирами в Университете спецназа в Гудермесе заявил, что развитие технологий привело к изменению характера конфликтов по всему миру. По его словам, в начале спецоперации существовало мнение, что она пойдет по «классическим канонам», однако вскоре стало ясно, что так не будет. Политик добавил, что теперь особое место занимают беспилотники и это является предметом удивления всех стратегов и экспертов.

Тем временем эксперты издания The New York Times заявили, что Вооруженные силы России могут начать наступление на Угледар после взятия Авдеевки. По их словам, российская армия высвободила силы для активизации наступательных действий с севера. Взятие Марьинки и продвижение ВС РФ в Новомихайловке также создали необходимые условия для наступления на город, отмечается в материале.