Стало известно, сколько россиян остаются в плену ХАМАС Богданов: трое россиян остаются в заложниках у ХАМАС в секторе Газа

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Трое российских граждан остаются в заложниках у палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа, сообщил ТАСС замглавы МИД России, специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов. По его словам, Москва находится в контакте со всеми сторонами конфликта по вопросу освобождения пленных.

В наших списках, которые мы передали израильтянам и хамасовцам, трое российских граждан, но есть родственники, есть родные, близкие и люди, которые преклонного возраста, пережили холокост, и мы пытаемся помочь всем, — заявил Богданов.

Он подчеркнул, что российская сторона, в частности, связывалась с заместителем председателя политбюро ХАМАС Мусой Абу Марзуком и коллегами из Израиля. Богданов добавил, что лидеры некоторых стран обращаются к РФ с просьбой оказать содействие и использовать «уникальные возможности» для освобождения их пленных граждан. По его словам, в настоящее время в районе КПП «Рафах» сконцентрировано более 1 млн человек.

Президент России Владимир Путин ранее обсудил с главным раввином РФ Берлом Лазаром и главой Федерации еврейских общин Александром Бородой продолжение помощи удерживаемым лицам на Ближнем Востоке. Российский лидер отметил, что определенные результаты данной работы уже имеются, но ее необходимо продолжать. По его словам, помощь также предоставляется гражданам других стран.