Стало известно, сколько россиян готовы проголосовать за Путина прямо сейчас ВЦИОМ: 79% россиян готовы проголосовать за Путина прямо сейчас

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если бы выборы президента РФ состоялись в ближайшее воскресенье, то за действующего главу государства Владимира Путина проголосовали бы 79% граждан, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. Опрос показал, что меньше всего избирателей готовы отдать свой голос за представителя от партии ЛДПР Леонида Слуцкого.

Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, о готовности проголосовать за Владимира Путина заявили 79% электорально активных россиян (+4 п. п. за неделю). Электоральные показатели кандидатов, выдвинутых парламентскими партиями, выглядят так: Владислав Даванков (партия «Новые люди») — 4% (-1 п. п. за неделю), Николай Харитонов (КПРФ) — 4%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 2% (-2 п. п. за неделю), — говорится в материале.

Уровень информированности граждан о предстоящих выборах составляет 86%. При этом 82% смогли назвать месяц и год проведения голосования. Декларируемая явка на выборах главы государства составляет 77%, следует из результатов опроса.

Ранее стало известно, что восемь из десяти граждан России положительно оценивают работу Путина. Еще 58% жителей РФ одобряют работу правительства, а 61% россиян особенно выделяют деятельность премьер-министра страны Михаила Мишустина.