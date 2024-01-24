Стало известно, сколько международных наблюдателей приедет на выборы в РФ Памфилова: на выборы в РФ приедут не менее 500 международных наблюдателей

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

На выборы президента России приедут до тысячи международных наблюдателей, сообщила председатель Центризбиркома страны Элла Памфилова на заседании комиссии. По ее словам, только по линии ЦИК были направлены приглашения в 95 стран. Также они направлены по линии Совфеда и Госдумы.

По нашим прогнозам, их будет не менее 500. От 500 до одной тысячи из более 100 стран мира, — рассказала Памфилова.

Она отметила, что ожидается приезд наблюдателей не менее чем из 13–14 международных организаций. По ее словам, интерес в мире к этому событию весьма высок. Памфилова подчеркнула, что наблюдатели смогут посетить любой регион, который посчитают нужным.

Ранее сообщалось, что период агитации в СМИ в избирательной кампании по выборам президента России начнется с 17 февраля и завершится 14 марта. Агитационные материалы — листовки и баннеры — кандидаты могут распространять сразу после выдвижения, даже до регистрации.

До этого стало известно, что в поддержку выдвижения действующего главы России Владимира Путина на новый срок с 23 декабря собрано более 1,3 млн подписей. Такие данные привела сопредседатель избирательного штаба Марьяна Лысенко.