Стало известно, сколько россиян больше не иноагенты Минюст сообщил о прекращении статуса иноагента в России в отношении 65 лиц

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Министерство юстиции России за время действия законодательства об иноагентах сняло этот статус с 65 лиц, сообщил замруководителя ведомства Олег Свириденко. По его словам, в основном это физические лица, но есть и юридические, передает ТАСС.

У нас реестр [иностранных агентов] не пожизненный для иноагента. У нас около 65 субъектов, вышедших из реестра (после снятия статуса иноагента). <...> Есть фактура — принимаем решение [о признании иноагентом]. Занимается этой деятельностью — признается иноагентом, не занимается — мы в течение года проводим проверку, и, если видим отсутствие хотя бы одного признака, он выходит из этого статуса, — сообщил Свириденко.

Чиновник сообщил, что в настоящее время в реестре 531 субъект — физические, юридические лица и СМИ, имеющие действующий статус иноaгента. При этом из общего перечня в 719 бывших и действующих иноaгентов, перечисленных в реестре, более 100 юридических лиц ликвидировались.

В сентябре 2022 года Минюст исключил из реестра иноагентов петербургский благотворительный фонд «Гуманитарное действие», оказывающий помощь и поддержку ВИЧ-инфицированным. Основанием для этого стало «прекращение организацией выполнения функций иноагента», а также результаты проверки Главного управления министерства по региону. Тогда же статус был снят с правозащитного проекта «Апология».