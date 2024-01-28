Стало известно, сколько газа экспортировала Россия в 2023 году Россия экспортировала в дружественные страны 76 млрд кубометров газа в 2023 году

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Москва экспортировала в дружественные страны 76 млрд кубометров газа в 2023 году, говорится в презентации первого замминистра энергетики Павла Сорокина, представленной в рамках Дня энергетики на форуме «Россия», сообщает РИА Новости. Из них 23 млрд кубометров были направлены по газопроводу «Сила Сибири» в Китай.

Речь идет о поставках как трубопроводного, так и сжиженного природного газа. Согласно представленным данным, в 2020 году объем экспорта в дружественные страны составлял 61 млрд кубометров газа. При этом десятью годами ранее трубопроводный газ был экспортирован в количестве 47 млрд кубометров.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия готова поставлять газ в Европу различными маршрутами по истечении срока действия контракта на транзит сырья через Украину в конце 2024 года. Он добавил, что к настоящему моменту заинтересованная сторона не продемонстрировала желание обсуждать данный вопрос.

Кроме того, глава Минэнерго России Николай Шульгинов отмечал, что Европа является стороной интереса в проведении сделки по транзиту российского газа через Украину. Он предположил, что соглашение может быть достигнуто при участии посредников.