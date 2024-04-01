Стало известно, сколько денег выделят на туротрасль в следующие пять лет Путин поручил выделить на поддержку туротрасли не менее 403 млрд рублей

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Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить на развитие туристической отрасли не менее 403 млрд рублей в следующие пять лет. Он также потребовал разработать национальный проект под названием «Туризм и индустрия гостеприимства», передает пресс-служба Кремля. Средства на поддержку отрасли планируется выделять из федерального бюджета.

Правительству РФ разработать национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», предусмотрев финансирование в 2025–2030 годах мер поддержки туристской отрасли за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере не менее 403 млрд руб, — говорится в поручении.

При этом на модернизацию круглогодичных морских курортов будут выделены дополнительные средства. В поручении уточняется, что речь идет не менее чем о 103 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что правительство до конца недели может решить вопрос о назначении замминистра экономического развития, который будет курировать туристическую отрасль после упразднения Ростуризма. В число кандидатов на этот пост вошли вице-президент организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Алексей Кожевников, депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев и экс-глава Ростуризма Зарина Догузова.