Стало известно, сколько человек перевезли авиакомпании между РФ и Израилем Авиакомпании с 9 октября перевезли между РФ и Израилем более 3 тысяч пассажиров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиакомпании «Азимут», Red Wings и израильская El Al перевезли с 9 октября между Россией и Израилем более трех тысяч пассажиров, сообщает пресс-служба Росавиации. В ведомстве добавили, что авиарейсы между странами выполняются штатно, билеты в наличии есть.

Начиная с 9 октября, российские авиакомпании «Азимут», Red Wings и израильская El Al перевезли регулярными прямыми рейсами из Израиля в Россию более 2,3 тыс. человек, из России в Израиль более 1 тыс. человек, — отмечается в сообщении.

Пресс-служба МИД РФ ранее сообщила, что российские авиакомпании продолжают осуществлять прямые перелеты между Россией и Израилем, учитывая большой спрос со стороны россиян, желающих вернуться на родину. В ведомстве подчеркнули, что авиасообщение с Тель-Авивом сохранилось у Сочи, Махачкалы и Минеральных Вод. Министерство также уточнило, что перевозчики должны обеспечивать возврат и обмен билетов без штрафов на задержанных рейсах.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что внешнеполитическое ведомство прорабатывает возможности эвакуации россиян и граждан государств СНГ из зоны боевых действий палестино-израильского конфликта. Она уточнила, что Москва призывает стороны конфликта остановить боевые действия и перейти к переговорам.