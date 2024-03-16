Стало известно, сколько человек лично сходили на выборы ЦИК: очная явка на выборах президента России превысила 40%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Общая очная явка на выборах президента России составила 40,32% на момент 13:51 по мск, следует из данных на сайте Центральной избирательной комиссии РФ. Из них на Москву приходится менее 25%.

Ход голосования — 40,32%, — говорится в трансляции на сайте.

Приведенные данные не учитывают явку в формате дистанционного электронного голосования.

Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий проголосовал на выборах президента России. Политик посетил избирательный участок на улице Гончарова в Москве вместе с матерью. После сдачи бюллетеня Слуцкий выступил с речью, посвященной десятой годовщине Крымской весны.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин также отдал свой голос на выборах главы государства. Он воспользовался платформой для онлайн-голосования, отметив удобство данного формата. Днем ранее президент России Владимир Путин тоже воспользовался возможностью, которую предоставляет онлайн-платформа. При этом он нажал на клавишу электронной мышки только один раз, тогда как Мишустину сначала вошел в электронный кабинет и выбрал необходимую для голосования рубрику.

Выборы также посетил народный артист России Сергей Безруков. Он отдал свой голос на избирательном участке в Иркутске.