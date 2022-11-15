Стало известно, сколько чеченских бойцов приняли участие в СВО Кадыров: более 20 тысяч чеченских бойцов приняли участие в СВО

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Бойцы специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова

Более 20 тысяч чеченских бойцов приняли участие в спецоперации, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. По его словам, из них более девяти тысяч сейчас находятся на передовой.

В ходе совещания заслушал доклад председателя парламента ЧР, начальника республиканского штаба СВО Магомеда Даудова. Он отметил, что с момента начала СВО в её проведении приняли участие свыше 20 тысяч чеченских бойцов, из них более 9 тысяч в настоящее время находятся на передовой, — написал Кадыров.

Он сообщил о поручении командирам подразделений и начальникам региональных отделов МВД «принять необходимые меры по формированию резервов из желающих устроиться на работу в военные структуры», организовывать для них соответствующие учения. По его словам, это позволит оперативно пополнять ряды силовиков обученными и подготовленными бойцами в случае необходимости.

Также Кадыров заявил, что фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова за время проведения СВО передал жителям освобожденных территорий более 20 тысяч тонн гуманитарной помощи.

Ранее Кадров заявил, что решение командующего объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина вывести войска из Херсона было верным, хоть и сложным. Он объяснил отступление желанием командования спасти жизни российских солдат. Кадыров также поддержал мнение бизнесмена Евгения Пригожина, который назвал выбор генерала армии ответственным.