Стало известно, сколько будут служить мобилизованные Вишневский: мобилизованные будут служить до достижения целей СВО

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Мобилизованные россияне будут служить «до достижения целей СВО», сообщил зампредседателя партии «Яблоко», депутат Закса Санкт-Петербурга Борис Вишневский в своем Telegram-канале. К таким выводам парламентарий пришел на основе ответа администрации президента на его обращение.

Увольнение с военной службы военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, а также <...> призванных <...> по мобилизации <...> возможно в соответствии с действующим законодательством, а также после прекращения обстоятельств, послуживших основанием для призыва граждан на военную службу, — говорится в ответе.

Вишневский пояснил, что соответствующий ответ был предоставлен после его обращения к президенту России Владимиру Путину с просьбой издать постановление об отмене частичной мобилизации. Он отметил, что 647-й указ, которым был дан старт соответствующему процессу, продолжает действовать. Кроме того, утверждает депутат, именно этот документ укладывается в понятие «действующего законодательства».

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что после окончания спецоперации за участниками боевых действий сохранится большинство льгот и выплат. Он объяснил это тем, что льготы для военнослужащих определяются их статусом ветеранов.