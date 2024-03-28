Стало известно, сколько планируют инвестировать в морские курорты РФ Чернышенко: около 1,5 трлн рублей планируется инвестировать в морские курорты

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Около 1,5 трлн рублей планируется инвестировать в создание морских курортов в России, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам чиновника, которые приводятся на сайте Кремля, потребность средств федерального бюджета на 2025–2030 годы для создания обеспечивающей инфраструктуры составляет порядка 300 млрд рублей, остальные средства привлекут от частных компаний.

На каждый рубль должно быть пять. То есть 300 млрд рублей бюджетных денег приведут к тому, что будет 1,5 трлн рублей денег от инвесторов. Это действительно очень большие деньги, — сказал Чернышенко.

Ранее сегодня, 28 марта, Путин на совещании по созданию российских круглогодичных морских курортов заявил, что планы развития регионов Донбасса и Новороссии нужно строить на перспективу, поскольку проблемы с их безопасностью в итоге будут решены. При этом он раскритиковал слишком осторожный подход к строительству морского курорта в Запорожской области.

Путин во время послания Федеральному собранию ранее заявил, что объем инвестиций в ключевых отраслях должен увеличиться на 70% к 2030 году. Глава государства добавил, что Фонд развития промышленности будет пополнен на 300 млрд рублей. Он будет нацелен на поддержку высокотехнологичных проектов.