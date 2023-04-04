Стало известно, сколько беженцев из Украины приняла Россия с начала СВО Львова-Белова: РФ приняла более 5 млн беженцев из Украины с начала СВО

Фото: Dmytro Smolyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пожилые женщины, бежавшие из осажденного портового города Мариуполя

С момента начала военной операции на Украине Россия приняла более пяти миллионов беженцев на территории страны, заявила уполномоченная по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова. По ее словам, около 730 тысяч беженцев были несовершеннолетними. При этом она подчеркнула, что большинство детей приехали в Россию с законными представителями.

Российские регионы приняли больше пяти миллионов беженцев из Украины и республик Донбасса. Из них более 730 тысяч — это дети. Надо понимать, что подавляющее большинство этих детей приехало с законными представителями: с родителями, опекунами, попечителями. Была группа детей из социальных учреждений, их было около двух тысяч. Но они также прибыли с законными представителями. Это руководство учреждений, это воспитатели, — уточнила Львова-Белова.

Она добавила, что все дети были размещены в российских регионах по просьбам глав Донецкой и Луганской народных республик.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Ордер также был выдан на имя уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В МУС заявили, что основанием для возбуждения дела послужили сведения о «перемещении детей с Украины в Россию».