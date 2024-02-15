Названа тема послания Путина Федеральному собранию «Ведомости»: Путин в послании Федеральному собранию озвучит идеи по развитию РФ

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию может озвучить ключевые идеи по дальнейшему развитию страны, на которых будет основана его предвыборная программа, сообщили «Ведомости». По информации издания, оглашение запланировано на конец месяца, одна из вероятных дат — 29 февраля.

Как передает издание, аналогичным образом строилась подготовка к посланию президента в 2018 году, когда проходили выборы главы государства. Шесть лет назад программа Путина как кандидата в президенты не публиковалась отдельно, а была изложена в обращении к Федеральному собранию. Тогда российский лидер озвучил повестку прорывного развития России и рассказал о разработке новейших систем стратегического вооружения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что подготовка к посланию главы государства продолжается. По его словам, Кремль своевременно сообщит о дате оглашения и откроет аккредитацию для представителей СМИ. В предыдущий раз Путин выступал с обращением 21 февраля 2023 года, а в 2022 году послание не оглашалось.

До этого Песков сообщил, что Путин выступит с посланием Федеральному собранию или в конце февраля, или в начале марта. Представитель Кремля не исключил, что обращение главы государства к парламенту состоится между 23 февраля и 10 марта.