Стало известно, раскроет ли Россия места размещения ракет средней дальности Песков: информация о размещении РСМД России не будет анонсироваться

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Москва вряд ли раскроет информацию о размещении своих ракет средней и меньшей дальности, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. О возобновлении их производства ранее говорил президент страны Владимир Путин. По словам пресс-секретаря российского лидера, которые передает ТАСС, это весьма чувствительная сфера, связанная с обороной и безопасностью.

Вряд ли такая информация будет как-то анонсироваться, все-таки это весьма чувствительная сфера, связанная с обороной и безопасностью, — сказал он.

В то же время он обратил внимание, что глава государства поднимает эту тему. В связи с этим Песков допустил, что, по мере того как будет проходить процесс, «какая-то информация будет доступна».

Владимир Путин 28 июня на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ поднял вопрос о производстве ракет средней и меньшей дальности. Глава государства отметил, что после этого РФ будет принимать решение об их развертывании. Он подчеркнул, что эта мера необходима для безопасности страны.

Глава государства добавил, что США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности «под надуманным предлогом». Кроме того, напомнил Путин, Вашингтон открыто заявил о планах запустить производство подобных ракет.