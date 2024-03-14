Песков ответил на вопрос о голосовании Путина на выборах Песков: Путин может проголосовать на выборах в любой из дней с 15 по 17 марта

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Действующий президент России Владимир Путин может проголосовать на выборах главы государства в любой из дней с 15 по 17 марта, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что Путин имеет право отдать свой голос в предусмотренные дни так же, как и другие жители страны, передает ТАСС.

Три дня у нас голосование. Как и все граждане, он может проголосовать в любой из трех дней: в пятницу, субботу или воскресенье, — отметил пресс-секретарь президента.

Ранее Путин в преддверии президентских выборов записал видеообращение к россиянам. Он призвал их принять участие в голосовании. Российский лидер подчеркнул, что сейчас необходимо подтвердить сплоченность. По его словам, единственным источником власти в стране является народ. Глава государства также напомнил, что выборы в России проводятся уже в восьмой раз. По его словам, это доказывает незыблемость одного из основных принципов демократического государства.

Путин уточнил, что избирательные участки будут открыты в каждом населенном пункте страны. По его информации, голосовать будут и бойцы, находящиеся в зоне СВО. Президент подчеркнул, что они подают пример всем гражданам России.