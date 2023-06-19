Стало известно, признают ли Ельцин Центр иноагентом Минюст: Ельцин Центр не будет признан иноагентом

Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press

Общественное пространство Ельцин Центр не может быть признано иностранным агентом в ближайшее время, заявили в Минюсте в ответ на соответствующий запрос депутата Госдумы Андрея Альшевских. В ответе, который парламентарий опубликовал в Telegram-канале, говорится, что в центре также невозможно проведение соответствующих проверок.

Проведение проверочных мероприятий в отношении центра, равно как признание центра некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, в настоящее время не представляется возможным, — говорится в ответе Минюста.

Депутат в свою очередь признал, что Ельцин Центр не получится внести в реестр иноагентов из-за закона об историческом наследии президентов. Он призвал переписать документ и лишить Ельцин Центр всяческих льгот.

Ранее в Минюсте подтвердили, что проводили проверку в отношении Ельцин Центра из-за депутатского запроса с просьбой признать организацию иностранным агентом. В самом Ельцин Центре заявили, что относятся к этой проверке спокойно, поскольку ведут прозрачную деятельность и уверены, что нет никаких оснований, которые позволили бы навесить на них статус иноагента.