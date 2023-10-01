Стало известно, примет ли Путин участие в заседании клуба «Валдай» Путин примет участие в заседании дискуссионного клуба «Валдай»

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин планирует принять участие в заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», которое пройдет на следующей неделе, сообщил телеканал «Россия 1». Кроме прочего, глава государства выступит на созыве попечительского фонда «Талант и успех» и проведет совещание с членами Совета безопасности России.

Заседание клуба «Валдай» в этом году станет уже 20-м. Мероприятие пройдет в Сочи с 2 по 5 октября. Темой дискуссионного клуба в этом году станет «Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех». Российский президент принимает участие в соответствующих заседаниях на регулярной основе. Пресс-служба Кремля, однако, не анонсировала выступление Путина.

Вскоре после окончания мероприятия российский президент отпразднует свой день рождения. Telegram-канал SHOT сообщил, что и в этот раз Путин не поедет в сибирскую тайгу. Как и предыдущие два года, глава государства планирует в этот день посвятить себя работе, говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Путин провел встречу с участниками спецоперации, удостоенными государственных наград. Речь идет о военнослужащих, которые отличились в боях в районе Урожайного.