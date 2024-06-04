Помощник президента подтвердил участие Путина в ПМЭФ-2024 Ушаков: Путин будет участвовать в ПМЭФ 5-7 июня

Фото: Валентин Егоршин/РОСКОНГРЕСС

Президент России Владимир Путин будет участвовать в работе Петербургского международного экономического форума 5-7 июня, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков. По его словам, которые приводит РИА Новости, форум проводится под патронажем президента.

5-7 июня президент примет участие в работе 27-го форума. Форум ежегодно проводится под патронатом президента, — сказал Ушаков.

Ранее политолог Сергей Марков предположил, что Путин в ходе своего выступления на ПМЭФ может затронуть тему мирных переговоров по Украине. По его словам, она может быть выбрана российским лидером на фоне предстоящей конференции по Украине в Швейцарии, которая пройдет 16–17 июня. Кроме того, 13–15 июня должен состояться саммит лидеров стран «Большой семерки» в Италии.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что на полях Петербургского международного экономического форума Путин встретится с лидером Боливии Луисом Арсе. По его словам, для двух президентов это будет хороший повод пообщаться.

Также стало известно, что на стенде Петербурга для ПМЭФ-2024 продемонстрируют инновации города. Смольный выделил почти 104 млн рублей для возведения экспозиции площадью 1697 квадратных метров.