Стало известно, приедет ли Алиев на парад Победы в Москву Ушаков: президент Алиев не приедет на парад Победы в Москву

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не приедет на мероприятия в честь Дня Победы в Москве, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, которые приводит РИА Новости, это связано с тем, что в Азербайджане в это же время проводятся мероприятия, посвященные памяти Гейдара Алиева.

Будет на этот раз отсутствовать президент Азербайджана Алиев. <...> И это связано с тем, что в Азербайджане в это же время проводится торжественное мероприятие, посвященное памяти Гейдара Алиева, — сказал Ушаков.

Он добавил, что азербайджанский лидер 10 дней назад побывал с визитом в России. Между президентами прошли «плотные пятичасовые контакты».

По словам Ушакова, в параде Победы будут участвовать лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау. Президент России Владимир Путин после этого вместе с иностранными лидерами возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата, а затем в Кремле состоится прием.

Член Совета Федерации Дмитрий Рогозин рассказал ранее в беседе с NEWS.ru, что Россия ожидает активизации действий ВСУ и всевозможных провокаций в День Победы. По его словам, в Киеве любят «символические жесты» к великим праздникам РФ.