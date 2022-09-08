Стало известно, появится ли iPhone 14 в России Мантуров: iPhone 14 будет поставляться в Россию по параллельному импорту

Фото: Andrej Sokolow/dpa/Global Look Press

Новый iPhone 14 будет поставляться на российский рынок по параллельному импорту, заявил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ), передает РИА Новости. Он напомнил, что продукция Apple включена в список параллельно импорта, действие этого механизма планируется продлить до конца 2023 года.

Почему бы и нет. Если потребители захотят приобрести эти телефоны — пожалуйста. Такая возможность будет, — сказал Мантуров.

Накануне Apple презентовала базовые iPhone 14 и iPhone 14 Plus c увеличенным экраном. Смартфоны оснащены экранами в 6,1 и 6,7 дюйма. Продажи стандартных версий начнутся 16 сентября, Pro — с 7 октября.

Ранее сообщалось, что цена ввезенных в Россию по параллельному импорту iPhone за последний месяц уменьшилась на 30%. Директор по продажам «Мегафона» Давид Борзилов подтвердил, что стоимость гаджетов действительно снизились. По его мнению, это связано с укреплением курса рубля.

Параллельный импорт принес в Россию товары, изначально созданные для иностранцев. Согласно расчетам NEWS.ru и участников рынка, цена на технику, предназначенную для других стран, может быть ниже на 5–70%, чем на аналогичную версию товара для России. И если на гаджетах из ОАЭ теперь можно значительно сэкономить, то за автозапчасти оттуда же придется заплатить вдвое больше.