Стало известно, поучаствует ли Путин в хоккейном матче на Красной площади Песков: Путин не будет участвовать в хоккейном матче на Красной площади

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин в этом году не планирует участвовать в хоккейном матче на Красной площади, передает РИА Новости.

Нет, не планируется в этом год, — ответил Песков на вопрос, планируется ли участие Путина в хоккейном матче на Красной площади.

В ноябре Песков сообщал, что предновогодний гала-матч Ночной хоккейной лиги с участием президента не планировался, но его проведение не исключил.

25 декабря 2019 года на катке на Красной площади прошел матч Ночной хоккейной лиги, который завершился со счетом 8:5 в пользу команды, за которую выступал Путин. Больше половины шайб со стороны победителей забросил глава государства.

В прошлом году Путин и его коллега из Белоруссии Александр Лукашенко приняли участие в товарищеском хоккейном матче в ледовом дворце детско-юношеской спортивной школы «Манеж» в Стрельне. Лидеры двух стран вышли на лед после переговоров в рамках неформального саммита глав стран СНГ в Санкт-Петербурге. Путин забил 7 шайб, Лукашенко — 2.