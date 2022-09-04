Стало известно, понизится ли уровень диппредставительства США в РФ Уровень диппредставительства США в России не понизится после ухода Салливана

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Несмотря на уход Джона Салливана с поста официального посла Соединенных Штатов в России, уровень дипломатического представительства США в стране не понизится, сообщает РИА Новости со ссылкой на диписточник. При этом он отказался отвечать на вопрос о том, пытался ли Вашингтон согласовать кандидатуру нового посла в Москве.

Этапы и процедуры ротации руководителей дипмиссий мы не комментируем. В любом случае речь о понижении уровня диппредставительства США в России не идет, — сообщил источник.

Ранее на сайте посольства США появилась информация о том, что американский посол в Москве Джон Салливан завершил свою работу. До назначения преемника Салливана исполнять обязанности поверенного в делах посольства США будет Элизабет Руд.

Салливан был назначен на этот дипломатический пост в декабре 2019 года экс-президентом США Дональдом Трампом. После своего ухода, как сообщили в дипмиссии, он завершит 40-летнюю карьеру на государственной службе. В течение жизни Салливан успел поработать при пяти президентах США, включая должность заместителя государственного секретаря США, руководящие должности в министерствах юстиции, обороны и торговли США.