Стало известно, получит ли Росгвардия военную технику ЧВК «Вагнер» Депутат ГД Хинштейн заявил, что Росгвардии не отдадут военную технику ЧВК «Вагнер»

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Ростов-на-Дону. Военная техника бойцов ЧВК «Вагнер»

Руководство Росгвардии не получит военную тяжелую технику ЧВК «Вагнер», которая вскоре будет изъята подведомственными Минобороны подразделениями, заявил в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Он подчеркнул, что всю новую технику для ведомства закупят в рамках гособоронзаказа.

Всю технику планируется закупать в рамках гособоронзаказа. Заявки были сформированы Росгвардией и направлены в Минпромторг, Минфин и другие ведомства еще весной. Решение об оснащении Росгвардии тяжелой военной техникой было принято президентом в начале года и не связано с последними событиями. Просто до поры до времени о нем не сообщалось, — утверждает Хинштейн.

Он отметил, что события минувших дней лишний раз доказали правильность принятого решения. Депутат считает, что попытка мятежа может ускорить реализацию данных мер.

Как рассказали ранее в пресс-службе Минобороны РФ, военная техника бойцов ЧВК «Вагнер» будет передана подразделениям Вооруженных сил России. Глава Росгвардии Виктор Золотов отметил, что ведомство получит тяжелые вооружения и танки после попытки мятежа ЧВК «Вагнер».