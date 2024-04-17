МИД оценил ситуацию с приглашением на годовщину высадки в Нормандии Захарова: РФ не получила приглашения на годовщину высадки союзников в Нормандии

Фото: Mary Evans Picture Library/Global Look Press

Высадка в Нормандии (операция «Нептун»), 1944 год

Россия не получала приглашения на празднование годовщины высадки союзников в Нормандии 6 июня 1944 года, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Она уточнила, что информация о праздновании этого события появлялась только в СМИ, однако каких-либо уведомлений по дипломатическим каналам не было.

Мы вчера очень поздно вечером были на связи с Алексеем Мешковым, нашим послом [во Франции], относительно информации, которая пошла по СМИ Франции. Пока у нас, я говорю о ситуации на утро сегодняшнего дня, никаких подтверждений по дипканалам этому не было, — сообщила Захарова.

Нормандия является исторической областью на северо-западе Франции. Операция по высадке союзников в годы Второй мировой войны получила название «Оверлорд». Она предусматривала освобождение северо-западной Франции от оккупационных сил Германии.

Ранее французские СМИ сообщали, что Россия приглашена и будет участвовать в мероприятиях по случаю 80-летнего юбилея высадки союзников в Нормандии. По данным одного из агентств, президент РФ Владимир Путин на празднование, которое запланировано на 6 июня, не приглашен «с учетом обстоятельств».