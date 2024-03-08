Стало известно, поедет ли Путин в новые регионы до выборов Песков: говорить о поездке Путина в новые регионы пока рано

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Президент России Владимир Путин

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что говорить о поездке главы государства в новые регионы РФ до предстоящих выборов пока рано. В беседе с журналистами он напомнил, что Путин неоднократно посещал новые территории.

Об этом пока еще рано говорить. Вы знаете, он там бывал, и бывал неоднократно. Что будет дальше, когда это случится — точно вам сказать не могу, — ответил Песков.

Ранее Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем. Президент в видеообращении по случаю праздника заметил, что ими «невозможно не восхищаться». Женщины, по словам российского лидера, способны преображать мир своей красотой, мудростью и душевной щедростью. Также он подчеркнул, что считает материнство одним из самых потрясающих предназначений женщин.

До этого Владимир Путин прибыл в Краснодар. В рамках своего визита президент посетил высшее военное авиационное училище города, где встретился с выпускницами. Он привел женщин — военных летчиц в качестве примера упорства.