В ГД объяснили исчезновение с госсайта проекта Минобороны РФ о мобилизации Депутат Федоров: законопроект Минобороны РФ о мобилизации отправили на доработку

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Законопроект Минобороны РФ о повышении предельного возраста для служащих по контракту в период мобилизации отправили на доработку, сообщил URA.RU член комитета Госдумы по бюджету и налогам, полковник запаса Евгений Федоров. По его словам, именно по этой причине документ исчез с сайта правовых актов.

Я думаю, что это [удаление документа] связано с работой с законопроектом. На официальном портале формируется уже официальный текст. Если он нуждается в дополнениях, в корректировках, вызванных, допустим, позицией министерства, советом депутатов Госдумы, которые могут, соответственно, давать предложения по тексту. Он [проект] изымается, дорабатывается, и потом опять будет предложен для обсуждения, — уточнил Федоров.

Поправки, подготовленные МО РФ, предусматривали установление единого предельного возраста пребывания на военной службе для мобилизованных и контрактников в период мобилизации, военного положения или военного времени. Инициатива предполагала, что при мобилизации предельный возраст для всех высших офицеров составит 70 лет, для остальных контрактников — 65 лет.

Действующее законодательство устанавливает предельный возраст в период мобилизации только для военнослужащих, заключивших контракт после 24 июня 2023 года. В случае внесения поправок эта неопределенность будет исключена.