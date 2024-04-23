Стало известно, почему Россия не признает СБУ террористической организацией Джабаров: для признания СБУ террористами нужна совокупность факторов

Фото: СБУ Украины

Россия не признает Службу безопасности Украины (СБУ) террористической организацией, так как для этого нужна совокупность факторов и достаточный объем информации, рассказал NEWS.ru сенатор Владимир Джабаров. По его словам, уже сейчас Москва имеет все основания для подобного решения.

Чтобы какую-то организацию признать террористической, нужна совокупность фактов. Нам нужно было накопить информацию, которая бы подтвердила подобные обвинения к организации. Сейчас все больше такой информации, и накопленный багаж, к сожалению, дает основания признать СБУ террористической организацией, — отметил Джабаров.

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что политический режим, действующий в Киеве, безусловно, является террористическим, однако признать Украину государством-террористом в нынешних реалиях невозможно. По ее словам, киевские власти замешаны во множестве террористических актов.

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов указал на очевидность украинского следа в деле о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Он подчеркнул, что организаторов этого преступления ждет кара, сейчас российские спецслужбы прилагают все усилия, направленные на установление организаторов и спонсоров трагедии. Украина и представители западных стран неоднократно отвергали эти обвинения.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ликвидировать украинских лидеров, если будет доказана их причастность к теракту в «Крокус Сити Холле». По его словам, надеяться на справедливое решение Международного уголовного суда (МУС) в таком случае не стоит. Если вину Украины в нападении на подмосковный концертный зал докажут, то надо будет «крошить» причастных к теракту, как это делало Министерство государственной безопасности (МГБ) СССР после войны, подчеркнул зампред.