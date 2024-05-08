Стало известно, почему после инаугурации Путин сразу встретился с Рошалем Песков: Путин встретился с Рошалем, потому что у того недавно был день рождения

Фото: kremlin.ru

Леонид Рошаль, Владимир путин

Первая встреча после инаугурации у президента Владимира Путина была с президентом Национальной медицинской палаты Леонидом Рошалем, поскольку у последнего недавно был день рождения и они договорились побеседовать лично как можно скорее, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, глава государства очень ценит профессиональную точку зрения Рошаля.

У Рошаля недавно был день рождения, Путин звонил и поздравлял, они тогда договорились, что в ближайшее время встретятся. Вчера представилась возможность. У них давние дружеские отношения, — сказал Песков.

7 мая Леонид Рошаль встретился в Кремле с Владимиром Путиным после инаугурации и подарил ему книгу «Мимоходом» со своими философскими зарисовками. Он поздравил российского лидера со вступлением в должность.

На торжественную церемонию вступления в должность президента РФ было приглашено около 2600 гостей, среди них был и Леонид Рошаль. Проходя по залу, Путин пожал ему руку. Рошаль был доверенным лицом Путина во время президентской кампании.

В конце апреля Владимир Путин поздравил Леонида Рошаля с 90-летием, поздравительная телеграмма была опубликована на сайте Кремля. Российский лидер отметил его насыщенный профессиональный путь, а также заботу о сохранении и продолжении традиций отечественной медицины.