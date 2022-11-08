Стало известно, по какому делу проходит националист Демушкин Экс-организатор «Русских маршей» Демушкин проходит по делу о призывах к деятельности против государства

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Дмитрий Демушкин

Бывший организатор «Русских маршей» Дмитрий Демушкин проходит по делу о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Накануне в квартире политика сотрудники ФСБ провели обыск.

Обыск в квартире Демушкина проходил по делу, возбужденному по ч. 3 ст. 280.4 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, осуществленные организованной группой»). Следственное действие у Демушкина проводили сотрудники ФСБ, — говорится в сообщении.

Позднее адвокат Демушкина Олег Колесников подтвердил ТАСС, что в квартире активиста провели обыск. Во время него полицейские изъяли телефон, допросили Демушкина, но «пока не задержали». Как говорил адвокат, визит сотрудников правоохранительных органов связан с журналистской деятельностью активиста.

В апреле 2017 года Демушкина приговорили к 2,5 года колонии по уголовной статье о возбуждении ненависти либо вражды (ст. 282 УК) за репост фотографии с «Русского марша». Политик освободился в феврале 2019 года из-за частичной декриминализации статьи.