В России семьи с детьми не получат дополнительных выплат к Новому году Глава Минтруда Котяков заявил, что дополнительные выплаты семьям с детьми не планируются к Новому году

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Дополнительных выплат семьям с детьми к Новому году не планируется, сообщил РИА Новости глава Минтруда России Антон Котяков. По его словам, существующие меры поддержки обширны, их надо реализовать.

У нас с 1 января вводятся серьезные изменения мер поддержки семей с детьми — будет единое пособие... Система мер поддержки обширна, пока необходимо их реализовать, — сказал глава ведомства.

С 1 января 2023 года единое пособие на детей и для беременных женщин будет выплачиваться россиянам, признанным нуждающимися в социальной поддержке. Деньги смогут получить граждане, чей ежемесячный доход на человека в семье не превышает регионального прожиточного минимума на душу населения. Ожидается, что средства получат родители 10 млн малышей и подростков.

Ранее детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец подтвердила информацию о выплате 350 тысяч рублей на собственное дело. Помимо того, разовую выплату размером 450 тысяч рублей для погашения ипотеки и покупку или постройку жилья могут получить семьи, в которых появился третий или последующий ребенок в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022.