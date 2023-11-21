Стало известно, планирует ли Минэнерго РФ снять запрет на вывоз дизтоплива Минэнерго не планирует полностью снимать запрет на экспорт дизтоплива из РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России в ближайшее время не снимут запрет на экспорт зимнего дизельного топлива, заявил министр энергетики Николай Шульгинов, которого цитирует ТАСС. По его словам, в правительстве обсуждается вопрос ослабления этой меры в отношении летнего дизтоплива.

О полном снятии запрета на экспорт нефтепродуктов речи нет — снимать запрет на зимнее дизтопливо не планируем. По летнему вопрос решается, — сказал глава Минэнерго.

Также Шульгинов высказался о результатах увеличения экспортной пошлины с 20 до 50 тысяч рублей за тонну почти на все виды продуктов, получаемых из нефти, передает его слова «Интерфакс». По его мнению, если бы данная заградительная пошлина не действовала, то компании не обращались бы по поводу исключения из перечня непроизводителей.

Заградительная пошлина для непроизводителей на нефтепродукты действует. Если бы она не действовала, не было бы обращений различных компаний по исключению из этого перечня, — заметил министр.

Правительство РФ 17 ноября сняло временный запрет на экспорт автомобильного бензина, введенный 21 сентября в рамках комплекса мер по стабилизации цен на внутреннем рынке моторного топлива. По данным Минэнерго, соответствующее решение принято в связи с насыщением внутреннего рынка.