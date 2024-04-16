Стало известно, планирует ли Кремль менять губернаторов «Коммерсант»: в России нет планов менять губернаторов до инаугурации Путина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Губернаторы, сроки которых истекают в этом году, скорее всего, пойдут на переизбрание, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. По данным издания, планов по отставкам глав регионов до инаугурации Владимира Путина нет.

В сентябре подтвердить свои полномочия предстоит главам 19 регионов, 16 из которых будут выбирать на прямых выборах. Еще троих изберут посредством голосования в парламенте.

Издание отмечает, что после победы в президентской гонке Путин стал проводить встречи с некоторыми губернаторами, срок полномочий которых истекает в 2024 году. Так, глава государства встретился с главой Башкирии Радием Хабировым, губернаторами Александром Осиповым (Забайкальский край), Валерием Лимаренко (Сахалинская область) и Георгием Филимоновым (Вологодская область). Последний был назначен врио главы региона 31 октября 2023 года — ему предстоит подтвердить этот статус на выборах.

Кроме того, в понедельник, 15 апреля, Путин провел встречи с главой Астраханской области Игорем Бабушкиным и руководителем Волгоградской области Андреем Бочаровым — сроки их полномочий также истекают в этом году. Согласно утверждениям источников, на переизбрание пойдут не только те, с кем встретился Путин, но и все остальные губернаторы. Такого развития событий следует ожидать, если не возникнет экстраординарная ситуация, считают эксперты.

Ранее Путин указал Бочарову на снижение рождаемости в Волгоградской области. В рамках встречи в режиме видеоконференции глава государства подчеркнул, что этот показатель в два раза больше, чем по стране. Слова Путина вогнали Бочарова в краску.