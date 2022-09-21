Стало известно, отправятся ли чиновники на фронт Глава комитета Госдумы Картаполов: чиновников могут мобилизовать, если они подпадают под критерии

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Чиновников могут отправить на военную службу после объявления о частичной мобилизации если они подходят под заявленные критерии, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он напомнил, что под эти критерии подпадают граждане, прошедшие военную службу в армии, имеющие боевой опыт и военно-учетную специальность, передает ТАСС.

Конечно, подпадают, если они имеют боевой опыт, они подпадают под критерии, — указал он.

Картаполов добавил, что от частичной мобилизации не освобождаются и депутаты Госдумы, они освобождены от призыва на военную службу в мирное время.

Путин в ходе обращения 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Он подчеркнул, что перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку. Мобилизованные лица, участвующие в СВО, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что планируется мобилизовать около 300 тысяч человек. По его словам, это только 1% имеющихся в стране ресурсов. Министр добавил, что ни о каком призыве студентов речи не идет, в спецоперации не будут участвовать срочники. Он также сообщил, что потери России во время военной операции на Украине составили 5937 человек.