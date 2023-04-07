Стало известно, отправится ли Путин в Арктику Песков: в графике Путина на ближайшее время нет посещения Арктики

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин не планирует посетить Арктику в ближайшее время, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Так он ответил на вопрос, собирается ли российский лидер отправиться в регион, где проходят опытно-исследовательские учения «Безопасная Арктика — 2023».

В планах президента ближайших посещение Арктики пока не предусмотрено, — сказал Песков.

Он добавил, что на учениях в Арктике «идет повседневная рутинная» работа Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Наша спасательная служба одна из самых передовых в мире, — резюмировал он.

Ранее историк-этнограф Лариса Стрючкова рассказала, что Арктика имеет для России серьезное экономическое и геополитическое значение, так как обеспечивает доступ к Северному морскому пути. По ее словам, российские территории играют важную роль, связывая между собой разные части света. Эксперт подчеркнула, что Северный морской путь является самым коротким, а значит, и самым экономически выгодным маршрутом из Азии в Европу.

Глава командования Сил флота США адмирал Дэрил Кодл ранее заявил, что развитие Россией и Китаем инфраструктуры в Арктике повышает вероятность того, что Северная Америка может казаться под угрозой. По его словам, Москва за последние 10 лет значительно укрепила военные возможности в этом регионе.