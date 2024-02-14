Стало известно, отмечает ли Путин День святого Валентина Песков сообщил, что Путин не отмечает День святого Валентина

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Дмитрий Песков

Президент РФ Владимир Путин никак не празднует День святого Валентина, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, эту дату широко отмечают в странах Запада и других регионах мира.

Нет, — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что Русская православная церковь в целом негативно относится к Дню святого Валентина, считая его праздником искусственным и чуждым отечественной культуре. Так патриарх Кирилл заявил, что «немало вопросов вызывает празднование импортированного с Запада так называемого Дня святого Валентина, который остается пропагандой отношений, не имеющих ничего общего с настоящей любовью».

При этом протоиерей Андрей Ткачев заявил, что «без семьи и верности это будет праздник Содома и Гоморры». По его словам, День святого Валентина все чаще отмечают представители ЛГБТ (движение признано экстремистским, деятельность запрещена).

Ранее флорист Дарья Старостина посоветовала мужчинам на День всех влюбленных подарить второй половинке букет в коробке или в корзине. Специалист подчеркнула, что главное, чтобы композиция сочеталась и не выглядела вульгарно или вычурно.