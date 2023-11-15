Стало известно, обсуждала ли РФ посредничество на Ближнем Востоке с Египтом Песков: Путин и президент Египта не обсуждали посредничество на Ближнем Востоке

Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин не обсуждал возможность посредничества в конфликте на Ближнем Востоке со своим египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Известно, что ранее стороны провели телефонный разговор, передает ТАСС.

Нет, об этом не шла речь, — констатировал Песков.

Ранее сообщалось, что Путин и ас-Сиси в ходе телефонного разговора обсудили обстановку в секторе Газа и усилия Египта по урегулированию конфликта. Кроме того, стороны затронули вопрос доставки гуманитарной помощи и вывоза иностранных граждан из анклава. По словам египетского представителя, лидеры двух стран также договорились активизировать международные усилия, направленные на прекращение огня в секторе Газа.

Кроме прочего, российский президент поблагодарил коллегу за помощь, оказываемую Египтом в эвакуации граждан РФ из палестинского анклава. Из Газы уже выехали свыше ста человек. Первая группа российских граждан в составе 70 человек, эвакуированных из анклава, прибыла в столицу России на Ил-76 вечером 13 ноября. Их уже выпустили из зоны таможенного контроля.