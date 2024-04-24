Стало известно об условиях содержания замглавы МО в «Лефортово» ОНК: замглавы МО Иванов не имеет жалоб на условия содержания в «Лефортово»

Фото: Минобороны РФ

Заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова поместили в карантинную камеру СИЗО «Лефортово», сообщил ТАСС первый зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Николай Зуев. По его словам, чиновник на условия содержания не жалуется.

Пока он содержится в карантинной камере в СИЗО-2 (Лефортово), соседей у него нет. В самой камере, по его словам, все необходимое имеется: телевизор, холодильник, питьевая вода, постельные и гигиенические принадлежности. Сказал, что в камере чисто, — уточнил Зуев.

Во время визита наблюдателей в изоляторе уже закончился ужин. Иванов рассказал представителям ОНК, что заключенных кормили комплексным набором с рыбой. Как добавил Зуев, замглавы МО оценивает свое моральное состояние как стабильное.

С его слов, хроническими заболеваниями не страдает, на завтра запланирована сдача анализов, а также визит к психологу. Свое моральное состояние оценивает как стабильное, держится, — констатировал первый зампред ОНК.

Ранее адвокат Иванова Мурад Мусаев объяснил, что его подзащитного обвиняют в махинациях на строительных подрядах. Замглавы оборонного ведомства не согласен с этим, обратил внимание юрист. Кроме того, чиновник утверждал, что сторона обвинения «взяла с потолка» стоимость ремонтных работ, резюмировал Мусаев.

До этого пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы опубликовала видео из зала суда, где рассматривался вопрос об избрании чиновнику меры пресечения. На кадрах Иванов предстал в военной форме в стеклянном «аквариуме» для обвиняемых.