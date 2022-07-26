Стало известно об уничтожении украинской мотопехотной бригады в Николаеве В Минобороны рассказали об уничтожении 59-й мотопехотной бригады в районе Николаева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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Воздушно-космические силы России ликвидировали 59-ю мотопехотную бригаду Украины в районе Николаева, сообщает Министерство обороны РФ. По данным ведомства, потери украинской стороны превысили 70 процентов.

В результате ударов высокоточным оружием ВКС России в районе Николаева ликвидирован артиллерийский дивизион 59-й мотопехотной бригады ВСУ, потери личного состава и вооружения которого превысили 70 процентов, — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Также сообщается, что силами ВКС был нанесен удар по позициям батальона 72-й механизированной бригады ВСУ на территории Донецкой Народной Республики. В результате атаки было уничтожено около 70 украинских военных, а также склад боеприпасов.