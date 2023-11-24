Стало известно об уничтожении пунктов дислокации «Азова» в зоне СВО Минобороны России: БПЛА поражены пункты размещения «Азова» в зоне СВО

Фото: МО Украины

Российские военные поразили пункты размещения «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и наемников из состава иностранного легиона ВСУ, сообщили в Минобороны России. Огонь велся с применением высокоточного оружия и беспилотников.

Вооруженными силами Российской Федерации нанесен 31 групповой удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения, военной техники и базам горючего. Кроме того, поражались пункты размещения подразделений ВСУ, нацформирований «Азов», а также иностранного легиона. Все назначенные объекты поражены, — сообщили в военном ведомстве.

Системы противовоздушной обороны Вооруженных сил России также успешно уничтожили 176 беспилотников украинской армии за последнюю неделю. По данным ведомства, в период с 18 по 24 ноября также уничтожено 15 снарядов, выпущенных из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Кроме того, силами ПВО сбиты две противокорабельные ракеты «Нептун».

Как сообщалось ранее, подразделения ВС РФ уничтожили сразу несколько образцов иностранной военной техники в зоне проведения специальной военной операции. В частности, противник потерял 155-мм орудие M109 Paladin, артиллерийскую установку Krab, а также французскую установку CAESAR.