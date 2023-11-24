Стало известно об участии Путина во Всемирном русском народном соборе Песков: Путин выступит на Всемирном русском народном соборе

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступит на Всемирном русском народном соборе (ВРНС), заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Как передает ТАСС, мероприятие запланировано на 27–28 ноября.

Там действительно Путин выступит, — сказал Песков.

ВРНС был создан 30 лет назад. В него входят лидеры традиционных религий, а также общественные деятели, ученые и представители власти.

Представитель Кремля также отметил, что послание президента Федеральному собранию состоится «своевременно». При этом он не раскрыл точную дату выступления российского лидера.

По словам Пескова, большая пресс-конференция Путина пройдет «скоро».

Ранее Путин выступил на пленарном заседании конференции AI Journey. Он заявил, что в ближайшее время в России будет утверждена новая редакция стратегии развития технологий искусственного интеллекта. По словам президента, в документ будут внесены существенные изменения, направленные на конкретизацию целей и задач отрасли. Утверждение стратегии станет первым шагом к более активному развитию ИИ в России.