Путин проголосует вместе с россиянами В конце следующей недели Путин примет участие в едином дне голосования

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

График президента России Владимира Путина на следующей неделе ожидается насыщенным, в частности, он примет участие в едином дне голосования 10 сентября, сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Среди важных мероприятий также встреча с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом 4 сентября в Сочи.

После переговоров с Эрдоганом Путин отправится в один из российских регионов для проведения совещания по его развитию. Глава государства также проведет заседание организационного комитета «Победа».

Каким именно способом будет голосовать президент — неизвестно.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что в ходе избирательной кампании 2023 года дистанционное электронное голосование могут применить в 20–25 регионах России.

В то же время в Хакасии решили отказаться от проведения дистанционного электронного голосования на выборах в 2023 году. По словам замглавы республики Татьяны Курбатовой, использование ДЭГ может ограничить право на участие в голосовании более трети населения республики — это сельские жители. При этом препятствиями для использования ДЭГ в регионе являются проблемы с интернетом в отдаленных и труднодоступных территориях, а также низкий уровень цифровой грамотности сельского населения.