Стало известно об отмене назначенного на 8 мая пленарного заседания Госдумы ТАСС: Госдума отменила назначенное на 8 мая пленарное заседание

Пленарное заседание Государственной думы РФ, назначенное на 8 мая, отменено, передает ТАСС со ссылкой на источник в законодательном органе. При этом дополнительное пленарное заседание назначено на 10 мая.

По данным агентства, распоряжение о переносе мероприятия издал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Отмечается, что решение принято в ходе сегодняшнего обсуждения повестки заседания, которое проходит в закрытом для журналистов режиме.

Ранее сообщалось, что Госдума проголосовала за поправки о запрете на участие иноагентов в выборах. Отмечается, что речь идет об избрании как в федеральные органы государственной власти, так и в органы госвласти субъектов страны, органы публичной власти федеральной территории, а также в органы местного самоуправления.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов призвал создать на «Госуслугах» раздел для знакомств. По его словам, давно назрела необходимость создания сервиса, который помогал бы людям в поисках надежного спутника жизни и потенциального супруга, а не в удовлетворении низменных сексуальных потребностей. Соответствующее обращение парламентарий направил на имя министра цифрового развития РФ Максута Шадаева.