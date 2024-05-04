Стало известно об аресте активов фигурантов дела о хищении у Минобороны «Коммерсант»: у фигурантов дела о хищении у Минобороны арестовали счета и активы

У фигурантов дела о поставке некачественных бронежилетов Минобороны РФ арестовали счета и активы, сообщает «Коммерсант». Следствие установило, как руководство компании, отвечающей за поставки, могло распорядиться двумя миллиардами рублей, полученным от оборонного ведомства.

Как утверждает «Коммерсант», деньги пошли на приобретение акций и долей компаний, участков в Подмосковье и бизнес-центра в Москве. Также известно, что средства переводили на 22 счета в различных банках.

Следственный комитет готовится предъявить обвинение в отмывании денежных средств гендиректору ООО «ГК „Пикет“» Андрею Есипову, финдиректору компании Виктории Антоновой, а также начальнику службы безопасности Михаилу Кальченко.

В начале апреля Басманный суда Москвы отправил Есипова в следственный изолятор на два месяца по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Защита гендиректора фирмы настаивала на домашнем аресте.

Согласно материалам дела, он обвиняется в краже денег, которые были выделены по контракту с Минобороны. Следствие считает, что Есипов отправил военным 20 тысяч некачественных бронежилетов.

До этого суд заслушал показания трех свидетелей по делу Андрея Есипова. Предприниматель заявил, что не признает и не понимает сути обвинений. Защита предпринимателя утверждает, что его оговорили бывшие сотрудники предприятия.