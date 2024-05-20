Стало известно о звонке Путина в Иран после крушения вертолета с Раиси Путин провел телефонный разговор с и. о. президента Ирана Мохаммадом Мохбером

Фото: Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером, сообщили в Кремле. В беседе стороны отметили обоюдный настрой на дальнейшее последовательное укрепление всестороннего взаимодействия Москвы и Тегерана, передает РИА Новости.

Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером, — говорится в сообщении пресс-службы.

В Кремле подчеркнули, что Мохбер «высказал искреннюю признательность за слова сочувствия и поддержки в это тяжелое для страны время».

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин выразил соболезнования верховному руководителю Ирана Али Хаменеи в связи с гибелью президента Раиси. Российский лидер подчеркнул, что его коллега был выдающимся политиком, который посвятил жизнь служению родине.

Вертолет с президентом Ирана 19 мая потерпел крушение в горах Восточного Азербайджана — иранской провинции на северо-западе страны. Кроме главы государства на борту находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем. Как пояснил посол Исламской Республики в Белоруссии Алиреза Санеи, причиной жесткой посадки вертолета стали плохие погодные условия.