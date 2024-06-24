Стало известно о закрытии пляжей на юге Крыма Павленко: из-за аварии на коллекторе закрыто семь пляжей на юге Крыма

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Из-за аварии на коллекторе без воды на юге Крыма остались несколько пляжей, написала в своем Telegram-канале глава администрации Ялты Янина Павленко. По ее словам, места отдыха закрыты до окончания восстановительных работ, которые проводит «Водоканал ЮБК».

В связи с аварией временно введен запрет на купание на пляжах от Ореанды до Фороса. По завершении аварийно-восстановительных работ (ориентировочный срок — завтра) и анализа проб воды пляжи будут открыты, — проинформировала Павленко.

По ее данным, водоснабжения временно лишились Курпаты, Ореандр, Гаспра, Мисхор, Стройгородок, Кореиз и частично Алупка. Для жителей населенных пунктов был организован подвоз воды.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что число пострадавших в результате атаки ВСУ выросло до 151 человека. По его данным, погибли четыре человек, из них двое детей.

Развожаев информировал, что Минздрав России направил в Севастополь бригаду специалистов Федерального центра медицины катастроф, чтобы помочь пострадавшим. Кроме того, в детский комплекс уже прибыли врачи Федерального медико-биологического агентства Ялты.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в свою очередь заявлял, что регион готов принять жителей Севастополя, получивших травмы в результате обстрела со стороны украинских войск, и оказать им всю необходимую помощь. Он также выразил соболезнования родственникам и близким погибших в результате ракетной атаки.